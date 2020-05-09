هشام طلعت مصطفى: مجموعتنا من أنجح الطروحات في البورصة ووفرت أكثر من 80 ألف فرصة عمل

مجموعة طلعت مصطفى من الشركات الوطنية التي عملت على مدار 40 سنة للتطوير والتنمية

علًق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، أمس الجمعة، على الانتقادات التي تواجه الحملة الإعلانية لمشروع “مدينتى” أحد مشروعات شركته.

وعبر مصطفى عن استيائه من الانتقادات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على فضائية “إم بي سي”، قائلًا: “هناك نفوس غير سوية وتشعر بالملل، وجاية تتسلى.. ربنا يهديهم”.

ولفت إلى أن “مجموعة طلعت مصطفى من الشركات الوطنية التي عملت على مدار 40 سنة للتطوير والتنمية، ما جعل عدد السكان في مشروعاتها يبلغ 700 ألف نسمة جاءوا للسكن من أجل حياة أفضل”.

مضيفا: “مجموعة طلعت مصطفى كانت من أنجح الطروحات فى البورصة ووفرت أكثر من 80 ألف فرصة عمل”.

وأشار رجل الأعمال المصري إلى دور رجال الأعمال في الاقتصاد المصري، بداية من التوظيف، والمساهمة في نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى الالتزام بدفع الضرائب.