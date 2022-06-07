هشام طلعت مصطفى : تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل حقيقي يزيد الدخل القومي بقيمة 2 تريليون جنيه سنويا

قال المهندس هشام طلعت رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إن تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل حقيقي يزيد الدخل القومي بقيمة 2 تريليون جنيه سنويا.

خلال ذلك مداخلة ” عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن مشكلة التطوير العقاري في مصر عدم تلاقي قوى الطلب والعرض حيث أن التكلفة العالمية ترتفع في كافة أناع السلع وهذا ماشهدناه في عام 2022 بين شهري فبراير ومارس من ارتفاع عالمي في أسعار وتكاليف مواد البناء.

وأضاف أن هذه الأزمة ليس له حل سوى التفعيل الحقيقي والكامل لمنظومة التمويل العقاري باعتباره الحل الأوحد والأمثل للخروج من الأزمة العالمية التي طرقت أبواب العالم آخر شهرين من العام الجاري.

وبين أن مصر بها طلب حقيقي ولدينا 30 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال الثلاىثين عاماً المقبلة بواقع مليون وحدة سنوياً والمشكلة أن تكلفة بيع المنتج لا تتسق مع مستويات الدخول في المجتمع المصري.

وأكد أن الحل في أن ترتفع محفظة التمويل العقاري من القطاع المصرفي مثل كل العالم حيث أن حجم التمويل المقدم من المصارف حول العالم للقطاعات المختلفة منه مايقرب من 65-70% منه موجه للتمويل العقاري وهو موجود في كل دول العالم.

وأضاف: “نحتاج تفعيل هذه المنظومة في مصر بشكل مختلف وبهذا التفعيل يضاف سنوياً 21 تريليون جنيه للناتج القومي الإجمالي وإيرادات أكبر في الموازنة العامة للدولة تربو عن 400 مليار جنيه”.

وتابع:. “أعتقد فيه دراسات تتم الآن على مستوى الحكومة بعمق في مجال التمويل العقاري لتفعيلها بالشكل المناسب وفقاً لآخر اجتماعات مع مجلس الوزراء “.