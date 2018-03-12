هشام طلعت مصطفى: القطاع الخاص ينتج وحدات تناسب 12% من العملاء

رضوى عبد الرازق:قال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن التحديات الاقتصادية الحالية من ارتفاع التضخم والفائدة وفوائد الدين العام فرضت على القطاع الخاص العمل على شريحة محدودة من العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية فى السوق المصرية، حيث تعمل الشركات

رضوى عبد الرازق:

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن التحديات الاقتصادية الحالية من ارتفاع التضخم والفائدة وفوائد الدين العام فرضت على القطاع الخاص العمل على شريحة محدودة من العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية فى السوق المصرية، حيث تعمل الشركات على شريحة لاتتعدى 10 إلى 12% من العملاء.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر سيتى سكيب مصر، أن الدولة يجب أن توجه شركات القطاع الخاص لإنتاج وحدات سكنية للشرائح محدودى ومتوسطى الدخل، والتى تمثل القطاع العريض من الطلب على وحدات سكنية كما لابد من خلق آليه لتوفير تمويل طويل الأجل لتلك الشريحة من العملاء تسهم فى تلبية احتياجاتهم فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة لاتتناسب مع مستوى الدخل.

وأوضح أن بإمكانية إنشاء صندوق سيادى توجه إليه بعض عوائد ضريبة القيمة المضافة التى يتم تحصيلها من الشركات العاملة بالقطاع العقارى والبناء والتشييد توجه لصالح تمويل العملاء والأسر محدودى ومتوسطى الدخل لتلبية احتياجتهم فى الحصول على وحدات سكنية.

وأشار إلى أن تلك المقترحات تسهم فى تنمية الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقارى وحل مشكلة الإسكان المتفاقمة وكذلك تشغيل المزيد من العمالة.