اقتصاد وأسواق

هشام طلعت مصطفى: الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري

أكد أن السوق العقاري فقد نحو 35-40% من حجمه في فترة جائحة كورونا.
المال - خاص 11:13 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 11:13 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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قال المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتطوير العمراني مجموعة “طلعت مصطفى”، إن الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON”

ومتطرقا لتأثير الجائحة على الاقتصاد المصري قال هشام طلعت مصطفى: “التأثيرات لم تكن فقط على القطاع العقاري العالمي لكن الاقتصاد  العالمي ككل وشهدت الأزمة تراجع في مستويات دخول الناس ونقص في القوى الشرائية مما انعكس سلباً على السياحة والفنادق والقطاعات التجارية والنقل”.

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وأضاف: “ومن ثم فإن الاهتمام بالاسراع في توفيراللقاحات  والتي تعتبر مهمة وحالة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو التي حققها حتى نهاية 2019”.

وتابع: “الحماية الاجتماعية  ضرورة للحفاظ على مكتسابت الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ككل تأثر بشدة في عام 2020  بالأخص اعتباراً من شهر مارس”.

وأوضح أن السوق العقاري فقد نحو 35-40% من حجمه في فترة جائحة كورونا.

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واستدرك: “رغم ذلك ظهرت الأفكار من خارج الصندوق خاصة تلك الشركات صاحبة الخبرات الكبيرة فكرت للخروج من الاأمات عبر أفكار فعالة عبر تنشيط المنتجات والمبيعات وهذا ما استطعنا  في مجموعة طلعت مصطفى  فعله خلال عام 2020”.

 ووجه مصطفى الشكر للبنك المركزي  ومحافظه  طارق عامر  قائلاً  : “كان إيجابيا وفعالا في النقاش وسماع وجهات النظر  على الوجه الأكمل  بالاضافة إلى حرصة على الحفاظ على  مكتسبات القطاع المصرفي والكيانات الاقتصادي بشكل إيجابي جداً حيث قدم مبادرات كثيرة  تم تفعليها وأسهمت  في إعادة  الدورة الاقتصادية للعمل مجدداً”.

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بقلم المال - خاص

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