هشام طلعت مصطفى : «الإسكان» تحصلت على 60 مليار جنيه من مشروع «مدينتى»

قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الدولة مكّنت القطاع الخاص من خوض تجربة ناجحة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضا المواطن المصري.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن الشراكة مع الدولة ناجحة جدًّا ومفيدة للدولة والمطور العقارى، فمثلًا كان المبلغ الذي ستحصل عليه الدولة من الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، عندما تم توقيع عقد الشراكة فى مشروع “مدينتى” 9.9 مليار جنيه، بينما إجمالى ما تتحصل عليه وزارة الإسكان حتى الآن، 60 مليار جنيه، وهو يمثل 85% من حصة الوزارة فى المشروع.

وتوجّه هشام طلعت مصطفى بالشكر لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان؛ على دعمهما ومساندتهما القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان “خارطة طريق… لاقتصاد أكثر تنافسية”.

حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.