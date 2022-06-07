هشام طلعت مصطفى: إمكانيات مصر تؤهلها لاستقطاب 20 مليون سائح

قال المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، إن السياحة في مصر حققت إنجازات طيبة، لافتا إلى أن إمكانيات مصر تؤهلها لاستقطاب 20 مليون سائح .

خلال ذلك مداخلة ” عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأكد على سعي المجموعة لزيادة استثماراتها السياحية لدعم القطاع السياحي المصري.

ولفت إلى أنه مع انتهاء مشروعات الشركة الحالية والمتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المالي 2024/ 2025 سيكون لدى المجموعة 10 فنادق سياحية.

وأوضح أن المجموعة لديها خطة طموحة لزيادة عدد الفنادق المملوكة للمجموعة ولدينا 5 فنادق تعمل و5 تحت التطوير وهناك مشروعات قيد التطوير.

وأشار إلى إلى وجود مشروعات لن نستطيع الإعلان عنها إلا بعد التوقيع مع الحكومة.