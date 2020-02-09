هشام صقر وبسمة يفتتحان مهرجان أسوان «بعلم الوصول».. والعرض التجاري للفيلم قريبًا

يسافر إلى مدينة أسوان بجنوب مصر المخرج هشام صقر والفنانة بسمة، لحضور فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الذي سيعرض فيلمهما “بعلم الوصول” في حفل افتتاحه غدًا الاثنين، إضافة لمشاركته في المسابقة الرسمية.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

وتدور أحداثه الفيلم حول “هالة”، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أما، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: “بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر”.

كما يشارك في إنتاجه شركتا “White Feather” لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم “فاينال كت” في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير. بسمة

كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه. وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا ” ” انا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان اسوان وخصوصا انه اول مهرجان مصري للفيلم وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شئ ايجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها”. أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجان مصري يعبر عن قضايا المرأة وكرم عدد كبير من رائدات العمل السينمائي العربي.

وعلى صعيد اخر حصل الفيلم على تصريح العرض العام من الرقابة وجاري تحديد موعد عرضه التجاري والعرض الخاص له قريبا.