هشام صفوت: ‏MTN تدرس الدخول فى شراكات للتوسع بدول جديدة خارج أفريقيا

تدرس مجموعة الاتصالات الجنوب أفريقية MTN الدخول فى شراكات للتوسع فى دول أخرى مستقبلا، ونقل تجاربها الناجحة بقطاع المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

قال هشام صفوت، مدير عام قطاع الرقمنة والتجارة الإلكترونية بالمجموعة، نعمل فى قطاع الاتصالات ومتواجدون فى 19 دولة أفريقية، ونمتلك حاليا وحدتين أساسيتين الأولى الاتصالات أو المحمول، والأخرى خاصة بالمدفوعات الإلكترونية FINTECH تندرجان تحت شركة جار تأسيسها فى نشاط التجارة الإلكترونية .

وأضاف صفوت لـ«المال» – فى أول حوار صحفى له منذ توليه المنصب الجديد خلال مايو الماضي، ويشرف على أعمالها فى 21 دولة – أن المجموعة تهدف إلى خدمة ومساعدة المجتمع الأفريقى على التحول الرقمي، منوها إلى أن MTN بدأت نشاطها منذ نحو 30 عاما تقريبا فى قطاع الاتصالات ثم التوسع تدريجيا فى مجال المدفوعات، الأمر الذى ظهر جليا خلال الـ 8 سنوات الماضية .

وأكد أن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشكل عنصرا رئيسيا فى حياة المجتمعات الأفريقية لعدة أسباب، منها ظروف أمنية تتعلق بصعوبة تداول الأموال النقدية، مبينا أن المجموعة تستهدف تنفيذ عدة أنشطة بحلول عام 2025 تتضمن زيادة حجم أعمالها والتوسع فى الحلول الذكية للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنمية نشاط المدفوعات والتجارة الإلكترونية .

ولفت إلى أن وحدة أعمال التكنولوجيا المالية بالمجموعة بدأت عملها منذ 8 سنوات، واتخذت شكلا مؤسسيا آخر ثلاث سنوات، وتستهدف التركيز على التحويلات المالية والمدفوعات الإلكترونية، وتنقسم إلى 4 أقسام أحدها خاص بالتحويلات المالية، والثانى بالتأمين، والثالث للمدفوعات ويندرج تحتها أكثر من فرع خاصة وأنه يتم استخدامها فى المعاملات داخل المحال التجارية عن طريق أكواد مخصصة لكل منشأة، والأخير هو تمويل الشركات الناشئة عن طريق منح قروض ميسرة لها .

كما أشار إلى أن المجموعة تسعى إلى بناء شكل جديد للتجارة الإلكترونية يعتمد على مفهوم المدفوعات الرقمية، خاصة وأن لديها نحو 60 مليون عميل يتعاملون مع أكثر من 1.5مليون تاجر للحصول على المنتجات المطلوبة عبر منصة ذكية لـ E-COMMERCE قائلا: يعد الدفع الإلكترونى الحلقة الأصعب فى اعتياد المستهلكين على التعامل معه .

ونوه إلى أن المجموعة قامت بتطوير تقنية تسمح للعملاء بالدفع مباشرة على المنصة، مؤكدا أن MTN تركز بشكل كبير على القارة السمراء رغم تواجدها فى أوقات سابقة فى بلدان خارج حدود أفريقيا، ولا يمكن الجزم حاليا بنيتها التوسع فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ورأى أن الدول الأفريقية ليس لديها التطور التجارى من أسواق ومحال ومولات بعكس مصر التى تعتبر سوقا أقرب – على حد تعبيره – لمنطقة الشرق الأوسط والخليج، فى الوقت الذى تعمل MTN على تقديم حلول المدفوعات لتساعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى ما زال لم يحظ بالاهتمام المطلوب محليا .

وأوضح صفوت أن أكبر أسواق المجموعة فى أفريقيا حاليا هى نيجيريا وغانا وأوغندا وجنوب أفريقيا، مبينا أن سكان القارة يقبلون على خدمات نقل البيانات عبر المحمول ونمو حجم الاستهلاك والتحول من استخدام الهواتف الثابتة إلى الذكية .

كما ذكر أن جنوب أفريقيا لديها السبق فى تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G عن مصر، بينما تتأخر بعض الدول عن ركب التقدم التكنولوجي، معتبرا أن مجموعة MTN تستحوذ على 80% من سوق خدمات المدفوعات الإلكترونية فى بعض دول القارة السمراء .

على صعيد آخر، أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية العالمية أدى إلى تغيير أنماط استهلاك المستخدمين والتحول إلى شراء منتجات على حساب أخرى، خاصة وأن أغلب الدول الأفريقية تعتمد على الاستيراد بنسب كبيرة، فأصبح أسلوب ترشيد الاستهلاك هو السائد حاليا .

وذكر أن المجموعة تقدم للمستهلكين خدمات التمويل متناهى الصغر NANO LOANS وهى عبارة عن مبالغ مالية صغيرة تسدد على أقساط تمكنهم من شراء احتياجاتهم عبر منصتها الإلكترونية، منوها إلى أن MTN تعكف حاليا على وضع اللمسات الخاصة باستراتيجيتها خلال 2024 .

ونوه إلى أن MTN كانت شريكا إستراتيجيا وراعيا رسميا للعديد من الأحداث والبطولات الرياضية خلال السنوات الماضية، ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية .

يذكر أن مجموعة MTN هى اختصار لـ«موبايل تليفون نتووركس جروب»، وتوفر مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات بما فى ذلك الصوت والبيانات الجوالة والرقمية والمالية عبر الهواتف المحمولة.

وبحسب رالف موبيتا، رئيس المجموعة فى تصريحات صحفية، فقد حققت MTN أداءً إيجابيا خلال النصف الأول من العام الجارى المنتهى فى يونيو الماضى رغم الضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلى واختلاف البيئات الجيوسياسية والتنظيمية بالأسواق العاملة بها .

كانت شركة «ماستر كارد» العالمية لحلول المدفوعات، قد أعلنت فى أغسطس الماضى عن موافقتها الاستحواذ على حصة أقلية فى وحدة التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة الاتصالات الجنوب أفريقية MTN فى صفقة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.

◗ زيادة حجم الأعمال وحلول البيئة على رأس خطة 2025

◗ مصر سوق أقرب للشرق الأوسط والخليج عن القارة السمراء

◗ نيجيريا وغانا وأوغندا وجنوب أفريقيا الأعلى تحقيقا للإيرادات

◗ إتاحة خدمات التمويل متناهى الصغر NANO LOANS