هشام صفوت يغادر جوميا .. وتعيين هشام الجابري مديرا للشركة خلفا له

أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية في مصر، عن تعيين هشام الجابري لتولي مسئولية جوميا مصر خلال المرحلة الانتقالية للأشهر القادمة خلفا للمهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذي السابق للشركة. ويقود الجابري الفريق التجاري كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية (CCO) لجوميا مصر.

يمتلك الجابري 17 عامًا من الخبرة في مجالات التجارة الإلكترونية والاتصالات. قبل انضمامه إلى جوميا ، كان هشام جزءًا من Amazon EU حيث شغل عدة مناصب قيادية بما في ذلك قيادة سوق الأزياء في المملكة المتحدة. قبل ذلك ، عمل هشام في مجموعة فودافون حيث أدار العلاقات العالمية مع Apple و Samsung في 17 دولة.

وكان هشام صفوت قد انضم إلى جوميا في عام 2013 كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية في جوميا مصر ، وأصبح الرئيس التنفيذي لجوميا مصر في عام 2014 بعد أن قضى قرابة السنوات العشر في جوميا مصر.