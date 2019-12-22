عقـــارات

هشام شكري: السوق العقاري بدأ يضبط إيقاعه بين المعروض والقوى الشرائية

قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لرؤية القابضة، أن السوق العقاري بدأ يضبط ايقاعه بين العرض والطلب من خلال توفير وحدات تناسب القدرة الشرائية للعملاء وتوفير منتج مناسب وبتسهيلات مناسبة.
زكية هداية مصطفى 1:44 ص, الأثنين, 23 ديسمبر 19 1:44 ص, الأثنين, 23 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لرؤية القابضة، إن السوق العقاري بدأ يضبط إيقاعه بين العرض والطلب من خلال توفير وحدات تناسب القدرة الشرائية للعملاء وتوفير منتج مناسب وبتسهيلات مناسبة.

هشام شكري يؤكد أن السوق العقاري ستنشط الفترة المقبلة

وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، الأحد، أن انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية والمنتظر أيضا خلال الفترة المقبلة له كبير الأثر علي الاستثمار لاسيما العقاري.


وأكد أن مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الاسكان المتوسط تدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه.

وقال إنها ستنشط السوق العقاري بشكل كبير الفترة المقبلة.

وأوضح أنها ستوفر السيولة لدى الشركات العقارية.

وأشاد بسياسة الدولة في إيجاد أساليب لبيع الأراضي سواء تخصيص مباشر أو بالمشاركة.

وقال إنها كانت لها أثرا كبيرا على تنشيط عمل القطاع الخاص وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم زكية هداية مصطفى

ملف الكاتب زكية هداية مصطفى

اقرأ أيضاً

اقتصادية البرلمان: مبادرة البنك المركزي تنشط السوق العقارية

زكية هداية مصطفى 7:57 م, السبت, 21 ديسمبر 19

طارق شكري: نسعى مع «المجتمعات العمرانية» لتدشين موقع بيانات للمطور العقاري

زكية هداية مصطفى 2:19 ص, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

«أجنا للتطوير العقاري»: نظم التقسيط على مدد طويلة تربك السوق وتضر العميل

زكية هداية مصطفى 9:27 م, السبت, 23 نوفمبر 19

«مصر إيطاليا»: السوق العقارية بحاجة لمزيد من الضبط وحسم عدة ملفات

زكية هداية مصطفى 7:23 م, السبت, 23 نوفمبر 19

أحمد شفيق: شركات التسويق العقاري همزة الوصل بين المطور والعميل

زكية هداية مصطفى 4:27 م, الجمعة, 22 نوفمبر 19

كبار المطورين العقاريين يحددون آليات جديدة لتنشيط السوق العقارية

خالد الأسمر 12:33 ص, الجمعة, 15 نوفمبر 19