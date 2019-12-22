هشام شكري: السوق العقاري بدأ يضبط إيقاعه بين المعروض والقوى الشرائية

قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لرؤية القابضة، أن السوق العقاري بدأ يضبط ايقاعه بين العرض والطلب من خلال توفير وحدات تناسب القدرة الشرائية للعملاء وتوفير منتج مناسب وبتسهيلات مناسبة.

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لرؤية القابضة، إن السوق العقاري بدأ يضبط إيقاعه بين العرض والطلب من خلال توفير وحدات تناسب القدرة الشرائية للعملاء وتوفير منتج مناسب وبتسهيلات مناسبة.

هشام شكري يؤكد أن السوق العقاري ستنشط الفترة المقبلة

وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، الأحد، أن انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية والمنتظر أيضا خلال الفترة المقبلة له كبير الأثر علي الاستثمار لاسيما العقاري.



وأكد أن مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الاسكان المتوسط تدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه.

وقال إنها ستنشط السوق العقاري بشكل كبير الفترة المقبلة.

وأوضح أنها ستوفر السيولة لدى الشركات العقارية.

وأشاد بسياسة الدولة في إيجاد أساليب لبيع الأراضي سواء تخصيص مباشر أو بالمشاركة.

وقال إنها كانت لها أثرا كبيرا على تنشيط عمل القطاع الخاص وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.