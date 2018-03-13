هشام شكرى للمال: رؤية تشارك بمعرض MIPIM فرنسا

- شكري: تواجد وزارة الإسكان والإعلان عن المشاركة بجناح العام المقبل خطوة نحو تحقيق حلم تصدير العقارات بدور إبراهيم: قال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس ادارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى فى تصريحات خاصة لـ "المال" إن الشركة تتواجد للعام العاشر على التوالى بمعرض ميبيم "MIPIM"

– شكري: تواجد وزارة الإسكان والإعلان عن المشاركة بجناح العام المقبل خطوة نحو تحقيق حلم تصدير العقارات

بدور إبراهيم:

قال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس ادارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى فى تصريحات خاصة لـ “المال” إن الشركة تتواجد للعام العاشر على التوالى بمعرض ميبيم “MIPIM” بفرنسا أكبر معرض عقارى فى العالم.





وأشار إلى أن الشركة كانت تعرض منتجاتها العقارية بالمعرض فى السنوات الاولى للمشاركة وقد ركزت فى السنوات الاخيرة على حضور المعرض والندوات للتعرف على مستجدات القطاع العقارى ومختلف المتغيرات التى يشهدها وذلك لنقل التجارب العالمية فى قطاعات التشييد والتسويق وغيرها الى السوق المصرى عبر مشروعات رؤية العقارية.

ولفت الى ان الشركة عند تواجدها بالمعرض تحرص على وضع علم مصر واسمها بما يسهم فى تعريف السوق العالمى بالمنتجات المصرية.

وأوضح أن الشركة وجهت الدعوة فى السنوات الماضية للعديد من الشركات المصرية للمشاركة فى المعرض كما ان تواجد وزارة الاسكان العام الحالى والقاء ندوة يسهم فى تعريف المستثمرين من مختلف العالم بالسوق المصرى وحجم الفرص المتاحة به وكذلك منح الثقة للراغبين فى الدخول وضخ استثمارات.

وشدد على أن ذلك التواجد يعد أول خطوة نحو تحقيق حلم تصدير العقار المصرى الى الخارج.

وأشاد باعلان وزير الاسكان المشاركة العام المقبل فى المعرض والذى سيعد نقلة للسوق المصرية نحو العالمية.

وتعد شركة رؤية احد الشركات الرائدة العاملة فى السوق المصرية ونفذت مشروعات رائدة منها ستون بارك وريزيدنس وتلال الساحل والسخنة وهضبة.