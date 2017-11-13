هشام رجب: نسعى لتحفيز المشروعات الصغيرة بخصومات ضريبية

مها أبوودن كشف هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، عن مقترحات وأفكار عديدة لتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرتناقشها الحكومة حاليا وخلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم، أوضح رجب أن أحد المقترحات التى تتم مناقشتها حاليا فى منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

مها أبوودن

كشف هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، عن مقترحات وأفكار عديدة لتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرتناقشها الحكومة حاليا

وخلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم، أوضح رجب أن أحد المقترحات التى تتم مناقشتها حاليا فى منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى تناقشه الحكومة حاليا، هو أن يتم خصم قيمة الفائدة على قروض تلك المشروعات من الضريبة المستحقة عليها كنوع من التحفيز.

وأشار رجب إلى أن من بين المقترحات الخاصة بتخفيز تلك المشروعات على النمو والذى ترغب الدولة فى صياغته فى المنظومة الجديدة، أن يتم خصم ما يعادل فوائد القروض من الضرائب المستحقة على المشروعات الممولة ذاتيا .

وأكد رجب أن هناك أفكارا كثيرة مقترحة ضمن منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى تحفيزها على النمو”، مستدركا “لكن الفكرة الأساسية التى تتمحور حولها المنظومة هى تيسير الإجراءات الضريبية وغير الضريبية الخاصة بتلك المشروعات”.

وكشف مستشار وزير التجارة والصناعة، أيضا أن هناك أفكارا كثيرة تتضمن حوافز غير ضريبية ، مثل تخفيض رسوم التراخيص والحصول على خدمات توصيل المياه والكهرباء وخلافه .