هشام توفيق يستحوذ على 45% من فانتج للوساطة

شريف عمر:توصل خبير أسواق المال هشام توفيق إلى اتفاق على شراء %45 من أسهم شركة الوطنى كابيتال للسمسرة، التى نجح تحالف استثمارى مؤخرًا فى الاستحواذ عليها من بنك الكويت الوطنى، وبدأ فى تغيير اسم الشركة إلى «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية وإعادة توزيع حصص المساهمين بها.وكان تحالف استث

شريف عمر:

توصل خبير أسواق المال هشام توفيق إلى اتفاق على شراء %45 من أسهم شركة الوطنى كابيتال للسمسرة، التى نجح تحالف استثمارى مؤخرًا فى الاستحواذ عليها من بنك الكويت الوطنى، وبدأ فى تغيير اسم الشركة إلى «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية وإعادة توزيع حصص المساهمين بها.

وكان تحالف استثمارى مكون من 3 رجال أعمال، هم رمسيس عطية، أحد قدامى المستثمرين بسوق المال، ومحمد كشك، الذى عمل فى شركات «اتش سى» و«الوسيط المباشر»، بجانب على علوبة، رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ، استحوذ على كامل أسهم الوطنى كابيتال للسمسرة، نهاية الربع الأول، مع توزيع المساهمة بواقع %80 لعطية، و%20 مناصفة بين كشك، وعلوبة.

وقال هشام توفيق إنه وصل لاتفاق لشراء حصة من أسهم عطية، تمثل %45 من رأسمال «فانتج»، مقابل بقاء %35 لعطية، واستمرار باق الحصص كما هى، %10 لكشك و%10 لعلوبة، موضحاً أن تنفيذ نقل الملكية سيتم خلال الأسبوع الحالى، أو المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح توفيق فى تصريحات لـ«المال»، أن التحالف استحوذ على «الوطنى» فى صفقة بلغت قيمتها 27.5 مليون جنيه، تم سدادها عبر التمويلات الذاتية، وتولت شركتى الوطنى كابيتال، والرواد لتداول الأوراق المالية مهام نقل الملكية.

وأشار إلى أن رأسمال «فانتج» (الوطنى كابيتال سابقًا) يبلغ 24 مليون جنيه، تمثل حقوق المساهمين نهاية مارس الماضى، كما وافق المساهمون على تولى توفيق منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى بالشركة، بجانب تعيين وسام قنديل عضوًا منتدبًا، وإسناد المهام التسويقية والمبيعات لكشك.

وتابع: نركز فى «فانتج» على تقديم التيسيرات لتعاملات المستثمرين الأفراد، مع الاعتماد على التداول الإلكترونى، واستبعاد إضافة أى فروع جديدة، والاكتفاء بالمقر الرئيسى، ونحاول إطلاق آلية جديدة تمزج مزايا التحليلين، المالى والفنى، وإتاحتها للعملاء بهدف مساعدتهم فى تنفيذ التداولات، والاختيار الجيد عند اتخاذ القرار الاستثمارى، علاوة على وضع عمولات مغرية، سواء لكبار أو صغار المستثمرين.

ولفت إلى أن «فانتج» تسعى لإطلاق آليات للتداول المباشر على شهادات الإيداع الدولية بالأسواق الخارجية، موضحاً أن الشركة تتفاوض حالياً مع مسئولى بنك عوده، لتدبير التمويلات اللازمة لعملية الشراء الهامشى لعملائها.

يذكر أن توفيق أسس فى 2006 شركة عربية، أون لاين، لتداول الأوراق المالية، وهى أول شركة متخصصة بالتداول الإلكترونى، وتخارج منها فى 2015، وتنص قواعد سوق المال على عودة أى من الأفراد الذين تخارجوا بشركات السمسرة من جديد لشراء شركات تعمل فى نفس المجال، بعد مرور عامين، ما علق عليه توفيق بالقول: «بالفعل انتهت فترة الحظر فى 25 يونيو الماضى»، مؤكدا أن «فانتج» تخطط لاحتلال مركز بين أول 15 شركة سمسرة، خلال العام ونصف العام المقبلين.

واحتلت «فانتج» (الوطنى كابيتال سابقاً) المركز 56 فى ترتيب شركات السمسرة، بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بحصة سوقية %0.3، مسجلة قيم تداول بلغت 1.058 مليار جنيه.