استثمار

هشام توفيق يتفقد محلج الفيوم المطور ويعلن تأسيس شركة لعصر بذور القطن

بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى
عصام عميرة 4:44 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 4:44 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محلج الفيوم المطور التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك موقع إنشاء معصرة زيت بذرة القطن بالمحلج، بحضور الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، خلال زيارته لمحافظة الفيوم.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج تتضمن إنشاء (7) محالج جديدة من ضمنها محلج الفيوم المطور ، فيما يجري حاليا الانتهاء من ثلاثة محالج فى الوجه البحرى (الزقازيق ، كفر الزيات ، كفر الدوار) والتى من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2021 ، بالإضافة إلى ثلاثة محالج جديدة أخرى سوف تنشأ فى العام المقبل 2022 .

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 وأوضح أنه بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، فقد تم إنشاء وتأسيس شركة للمعاصر بالتعاون مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج، نظرا للإجراءات التى قررتها وزارة الزراعة فيما يخص البذرة الناتجة من حليج الأقطان فى المحالج الجديدة والتى اشترطت فيها عصر بذرة القطن التجارى داخل المحلج وعدم السماح ببيعها فى صورتها الكاملة، أما البذرة التقاوى فيتم نقلها إلى الإدارة العامة للمعاصر بوزارة الزراعة فى صورتها الكاملة بعد تبخيرها بالأقراص .

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محلج الفيوم

وأضاف “توفيق” أن شركة المعاصر ستقوم باستئجار اماكن داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 م2 داخل كل محلج لإنشاء وحدة لعصير ومعالجة بذرة القطن الناتجة من الحليج وتشغيلها لتوفيق أوضاع المحالج الجديدة مع وزارة الزراعة وإستصلاح الآراضى .

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن هذه المعاصر سوف تساعد في الحفاظ على بذور القطن من التداول مما يحافظ على السلالات الخاصة بأصناف القطن المصرى، وإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذى يستخدم كأعلاف للماشية، فضلا عن الاستغناء عن تبخير بذور القطن سواء كيماوى أو حرارى حيث لن تخرج بدور القطن من المحلج إلى فى الصورة النهائية للمنتج سواء (زيت أو كسب).

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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