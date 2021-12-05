استثمار

هشام توفيق : نعمل على دمج شركات قطاع الأعمال في 82 كيانًا بدلا من 118

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حاليا نحو 118 شركة. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذى تنظمه شركة «المال جى تى…

دعاء محمود 10:25 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 10:25 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حاليا نحو 118 شركة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»، أنه عقب انتهاء إجراءات الهيكلة سوف ينخفض عدد تلك الشركات إلى 82.

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ولفت الوزير إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تضمن استدامة إجراءات الإصلاح، مؤكدا أنها تتفوق في بعض الأحيان على القطاع الخاص في المنافسة.

ويضم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.

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بقلم دعاء محمود

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