هشام توفيق: نسعى لتسوية مديونية بقيمة 10 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب

خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال.جي.تي.إم"، اليوم الأحد.

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن سعي الوزارة لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية مع مصلحة الضرائب للمضى قدمًا في عملية سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

وقال توفيق، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال.جي.تي.إم”، اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل على 3 محاور رئيسية للعمل الداخلي، تتمثل في إعادة تطوير الشركات التابعة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وتسوية المديونيات المستحقة للجهات الحكومية.

ويضم المؤتمر ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.

ويبدأ اليوم الأول بكلمة لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى حين يفتتح فاعليات اليوم الثانى كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويشهد المؤتمر مقابلتين مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.