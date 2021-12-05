هشام توفيق: نستهدف تطبيق نظام «ERP» على 71 شركة.. وبدأنا في 15 كيانًا

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه جاري العمل على تطبيق نظام «ERP» والخاص بهيكلة تنظيم العمل وتخطيط موارد المؤسسات، وذلك يأتي ضمن تنفيذ مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، تحت عنوان: «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمي»، أنه جار تطبيق هذا النظام على 71 شركة وتم البدء بحوالي 15 شركة كنموذج أولي.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ميكنة نظم العمل، وذلك بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة.

كانت الوزارة وقعت عقدًا خلال عام 2019، بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP).