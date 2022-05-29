هشام توفيق : نبحث سبل تطوير «مصر للألومنيوم» عبر بيع حصة من رأس المال لمستثمر استراتيجي

كشف وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، عن بحث مشروع لتطوير شركة مصر للألومنيوم ، من خلال تأهيل الطاقة الإنتاجية لتصبح بقدرة 320 ألف طن سنويا.

وأضاف توفيق أن عملية تطوير خطوط الإنتاج تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وطرح حصة من رأسمال الشركة أمام مستثمر استراتيجي مقابل تمويل خطة التطوير.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022»، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال و المستثمرين و الاقتصاديين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر للألومنيوم ، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.