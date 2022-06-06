هشام توفيق: مفاوضات مع جهتين محليتين لإنتاج البطارية المصرية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار التفاوض مع جهتين محليتين لإنتاج بطارية سيارة كهربائية مصرية بالإضافة إلى نظم التحكم الخاصة بها، مشيرا إلى أنه في حال نجاح أي من الجهتين أو كلاهما سيتم التعاقد وإقامة مصنع لإنتاج البطاريات.

وأضاف توفيق في تصريحات له، أن هناك مباحثات أيضًا مع إحدي الشركات الهندية والكورية للتفاوض حول تصنيع 50 ألف توك توك كهربائي كبداية، على أن يرتفع حجم الإنتاج إلى 100 ألف عربة في العام الثاني.

ولفت إلى أن تصنيع التوك توك الكهربائي سيكون محليًا بنسبة 100%، منوها بأن هناك مشروع ثاني وهو الميكروباص الكهربائي وهناك مباحثات حالياً لتصنيع 10 الآف ميكروباص وجار العمل مع شركة أوروبية لبحث عملية التصنيع.

وفي سياق آخر، قال الوزير، إن عملية إعادة تأهيل شركة مصر للالومنيوم ستكون عبر زيادة رأس المال، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير والتأهيل تبلغ نحو 300 مليون دولار.