هشام توفيق : مشروع ضخم لإنتاج الخامات الدوائية بمصانع النصر وإنتاج من 10 إلى 15 خامة

كشفت هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن مشروع ضخم لإنتاج الخامات الدوائية مع مستثمر هندي وشركة النصر للكيماويات الدوائية والمتخصصة في إنتاج الخامات الدوائية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه جار دراسة إضافة خروج إنتاج جديدة إضافة إلى إنتاج من ١٠ إلى ١٥ خامة دوائية داخل مصانع قطاع الأعمال.

ولفت إلى أنه سيتم اختيار تلك الخامات من خلال احتياجات السوق المحلية، والتوسع في خفض معدلات تصدير الخامات الدوائية مقابل الاعتماد على المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022»، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

وفي سياق آخر أكد أن الوزارة تقوم بتطوير مصانع الدلتا للصلب لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن بليت سنويا، وإنشاء مصنع لإنتاج 10 آلاف طن مسابك، وتمويل تلك الخطة من خلال أصول الشركة غير المستغلة.