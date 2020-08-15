هشام توفيق : مديونيات شركاتنا بلغت 45 مليار جنيه ولدينا مخطط لإيقاف الخسائر والتطوير منها الغلق

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن مديونيات شركات قطاع الأعمال التاريخية بلغت 45 مليار جنيه، ولدينا مخطط للتطوير لإيقاف الخسائر، بينما هناك بعض الشركات التى تتطلب الغلق، لافتا إلى أنه تقرر فى عام 2018 تصفية شركتين لاجدوى من تشغيلهما.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مشاركتة فى برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أن مخطط التطوير يشمل كافة الشركات التى لديها إمكانية للتحول للربحية، لافتا إلى أن مخطط التطوير نعمل عليه منذ فترة لإحياء عدد من الشركات.

مشروع التحول الرقمي لشركات قطاع الاعمال

وذكر وزير قطاع الأعمال ، أن تكلفة التحول الرقمي للشركات التابعة تصل إلى 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار التكلفة السنوية لإدارة النظام، الأمر الذي يمكن شركات من اتخاذ قرارات بناء على بيانات واضحة دون تدخل العنصر البشري.

وتابع وزير قطاع الأعمال، إلى أنه تم تطبيق نظام التحول الرقمي لشركات القطاع لحوالي 63 شركة، كما أنه جارٍ تطبيق جزء من النظام لـ 127 شركة، خاصة أنه من الصعب تطبيق النظام بأكمله على كافة الشركات نظرًا لأن النظام يستوعب التكلفة المالية الباهظة .

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، السبت، على حسابه على فيسبوك، تشغيل مجزر آلي تابع لشركة جنوب الوادي التابعة للقابضة للتشييد والبناء، وهي من شركات الوزارة.

وزير قطاع الأعمال المجزر بطاقة 45 رأس في الساعة

وقال وزير قطاع الأعمال: “بحمد الله وجهود الزملاء في شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء التابعة لوزارة قطاع الاعمال، تم أمس التشغيل المبدئي لمجزر آلي في مزرعة الشركة بتوشكى بطاقة 45 رأس/ ساعة”.

وتابع الوزير: “أشكر المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة وإعضاء المجلس على الإنجاز”.