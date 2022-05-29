هشام توفيق: طرح 4 مصانع للشراكة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح الوزارة 4 مصانع متمثلة في مصنع المواسير والصلب، ومصنع الزجاج والبلور، ومصنع الخزف والصيني، ومصنع راكتا للورق، للشراكة مع مستثمر إستراتيجي، خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، إن الحكومة مستمرة فى توسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022 الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسًـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول المؤتمر دور القطاع المالي غير المصرفي، الذى يحارب بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبيـة في السـوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بـدائل مناسـبة لمواجهـة غـول التضـخم الـذي يلتهم الـدخول والـثروات، كي يثبت للجميـع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الأزمات.