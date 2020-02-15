استثمار

هشام توفيق : شركات الأدوية تحولت من الخسارة إلى ربح 318 مليون جنيه

هناك خطة للعمل على عودة ريادة شركات الأدوية للتصدير للخارج، بحسب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
أحمد صبري 10:15 م, السبت, 15 فبراير 20 10:15 م, السبت, 15 فبراير 20

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قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن شركات الأدوية التابعة للوزارة تحولت العام الماضي من الخسارة بمبلغ 280 مليون جنيه الى 318 مليون جنيه.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية له  مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن هناك خطة للعمل على عودة ريادة شركات الأدوية للتصدير للخارج.

وتابع: “عملنا دراسات علشان نرجع ننتج للتصدير وحجم الاستثمار المطلوب لذلك مليار ونص جنيه إضافة إلى الصيانة اللازمة وده هيعمل ربح يعدى مليار جنيه”.

وأكد الوزير أن وزير المالية وافق منذ أسابيع على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات إنتاج الورق لتعود صناعة الورق لسابق عهدها لمصانع الإنتاج وفرض الضريبة على الورق المستورد من الخارج.

وأوضح الوزير أنه طالب وزير البترول بخفض قيمة سعر الغاز لمصانع الورق والقصب الوطنية.

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بقلم أحمد صبري

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