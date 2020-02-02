هشام توفيق: تعديلات قانون قطاع الأعمال على مائدة مجلس الوزراء الأسبوع الحالى

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه الأربعاء المقبل، التعديلات الجديدة على قانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام .

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر الشمول المالى من الإتاحة للتمكين، اليوم، أن التعديلات سيتم إرسالها رسميا لمجلس النواب بعد مناقشة مجلس الوزراء.

وعقد توفيق الفترة الماضية لقاءات حوار مجتمعى مع النقابات العامة لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون.

والتقى هشام توفيق مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

في سياق متصل، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم “معاش بكرة”، بالتعاون بين البنك الأهلى المصرى و شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار الوزير أن إطلاق منتج “معاش بكرة” يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.

وأكد أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.

وأشار إلى مشروعات التطوير المؤسسي في شركات التأمين التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين في كل مراحله بدءا من صياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة ، مرورا بتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمى وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية.

من جانبه ، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: “أن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي المصري هي إحدى أهم اتفاقيات التعاون بين أكبر شركة تأمينات على الحياة وأكبر بنك مصري في إطار دعم مبادرة الشمول المالي لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروعه للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم عن طريق توفير العديد من طرق الدفع، مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري لما لها من مميزات عن أي وثيقة أخرى.

وأضاف أن الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات التأمينية للعملاء ومن بينها التأمين البنكى الذى أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة من خلال الارتكاز فى المرحلة الحالية على تنمية الآليات الترويجية للمنتجات والحلول التأمينية.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى إن خدمة التأمين البنكى الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الإستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.

وأضاف أنه تم إطلاقها بعد دراسة وافية لاحتياجات العملاء سواء الحاليين والمرتقبين، حيث يسعى البنك إلى إقامة علاقات ممتدة مع العملاء، مضيفا ان البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية فى مصر ورؤية مصر 2030″.

جدير بالذكر أن البرنامج التأمينى يشمل العملاء اعتباراً من سن 18 وحتى 59 عاماً ، وأن الحد الأدنى لمدة السداد هو 5 أعوام ويتم بموجبه صرف المعاش حسب اختيار العميل بحيث يمكن على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي – لا قدر الله – قبل بلوغه سن الاستحقاق.