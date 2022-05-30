هشام توفيق: بيع حصة «25 - 30%» من «مصر للألومنيوم» عبر «السيادي»

كشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه سيتم طرح حصة تتراوح بين %25 إلى %30 من رأس مال شركة مصر للألومنيوم أمام مستثمر استراتيجي، لتمويل مخطط تطويرها والحفاظ على القدرات الإنتاجية، بمعدل 320 ألف طن سنوياً.

وأضاف، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس، أن عملية الطرح ستتم من خلال زيادة رأس مال الشركة، لافتًا إلى أن الصندوق السيادى سيتولى الترويج لها أمام الصناديق العربية، ضمن مخطط الدولة لمنح القطاع الخاص فرص استثمارية فى عدد من شركاتها.

وفى سياق آخر، توقع «توفيق» طرح نادى غزل المحلة فى البورصة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير.

وتبلغ قيمة الطرح الخاص 37 مليون جنيه، والاكتتاب العام بقيمة 98 مليونًا، بسعر جنيه للسهم، وهى القيمة الاسمية، ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون.

وذكر أن مخطط إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى المراحل النهائية، إذ تم الانتهاء من %80 من الأعمال، متوقعًا تركيب الماكينات فى نوفمبر المقبل والافتتاح قبل نهاية 2022.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر للألومنيوم، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5 مليارات خلال فترة المقارنة من العام الماضى. وكشفت نتائج أعمال «مصر للألومنيوم» المرسلة للبورصة بنهاية يناير الماضى، عن تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع صافى خسارة قدرها 341 مليونًا خلال فترة المقارنة من العام الماضى.