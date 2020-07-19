هشام توفيق : «بروتون» الأقرب لإحياء مصنع النصر للسيارات (فيديو)

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن “بروتون” هى الأقرب للحصول على جزء من مصنع “النصر للسيارات” لإنتاج مركبات تقليدية، موضحا أن الوزارة قد وقعت من قبل على مذكرة تفاهم مع الشركة الماليزية .

كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت فى وقت سابق عن توقيع مذكرة تفاهم مع عملاق صناعة السيارات الماليزية “شركة بيروساهان اوتوموبيل” الشركة المالكة للعلامة الرائدة “بروتون” بغرض إعداد دراسة جدوى متعمقة لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات “ناسكو” و الهندسية لصناعة السيارات “إيامكو” التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال الثلاثة سنوات القادمة.

وتتبنى الدراسة إمكانية تجميع وتوزيع حوالي عشرين ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلى “ICE”، إضافة إلى تحديد فرص توريد قطع الغيار وأجزاء السيارات بهدف تعزيز نسبة المكون المحلى في التصنيع.

وتجدر الإشارة إلي أن هذا النجاح يأتي كثمرة مفاوضات ونقاشات طويلة منذ العام الماضي 2019 وذلك تحت إشراف ورعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وتعد مذكرة التفاهم تلك بمثابة خطوة هامة لتوطين صناعة السيارات محليا تمهيدا للنفاذ إلي الأسواق العربية، وكذلك تأمل الشركة القابضة أن تكون مصر بوابة العبور للأسواق الإفريقية في هذه الصناعة اعتمادا على إتفاقيات التجارة الحرة البينية والإقليمية، والتي تعد مصر شريكا رئيسيا بها.

لمشاهدة الحلقة الثانية من برنامج “المال أوتو ريفيو”: