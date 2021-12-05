بورصة وشركات

هشام توفيق: الوزارة لديها مديونيات للجهات الحكومية تعود إلى 20 عامًا

خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمة شركة "المال.جي.تي.إم".
أحمد اللاهوني 10:19 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 10:19 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إن الوزارة مكتظة بديون مستحقة للجهات الحكومية بينها «المالية والبترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي» تعود إلى 20 عامًا.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمة شركة “المال.جي.تي.إم”، اليوم الأحد، أن الديون المتراكمة على الشركات صعدت بخسائر الوزارة إلى 44 مليار جنيه، تم سداد 34 مليار منها عبر الأصول غير المستغلة.

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يشار إلى أن الوزارة تسعى لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية مع مصلحة الضرائب، للمضي قدمًا في عملية سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

ولفت توفيق في تصريحات سابقة اليوم، أن الوزارة تعمل على 3 محاور رئيسية للعمل الداخلى تتمثل في إعادة تطوير الشركات التابعة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وتسوية المديونيات المستحقة للجهات الحكومية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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