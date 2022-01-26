هشام توفيق: «الهندسية للسيارات» تعمل على تصنيع ميكروباص كهربائى بنسبة %80 مكوناً محلياً

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة الهندسية للسيارات، التابعة لـ«االقابضة للصناعات المعدنية»، تعمل على تصنيع أكثر من طراز للمركبات للسوق المحلية، بعضها يعمل بالغاز الطبيعى والآخر بالكهرباء، إضافة إلى طرازين من المينى باص لعدد 11 و20 راكبا.

وتوقع توفيق، فى تصريحات لـ«المال» بالمؤتمر الصحفى الخاص بتوقيع عدد من الاتفاقات مع شركة «جسور» لتصدير المنتجات المصرية، تصنيع ميكروباص بعدد 15 راكبا يعمل بالكهرباء فى السوق المحلية، يحتوى على مكون محلى بنسبة تفوق %80 وذلك قبل نهاية العام الجارى.

اتفاق مبدئى مع شركتين كورية وصينية لاستيراد عدد من القطع الرئيسية

وأفصح وزير قطاع الأعمال العام عن التوصل لاتفاق مبدئى مع شركتين من الصين وكوريا الجنوبية لإنتاج المينى باص الكهربائى، إذ تم الاتفاق على استيراد عدد من المكونات الرئيسية للمنتج من شاسية وهيكل رئيسى لبدء مخطط الإنتاج، مؤكدا أن تلك الشركات جادة للغاية فى تنفيذ المخطط الزمنى المتفق عليه.

وأكد أن الوزارة تأمل فى أن تُكلل تلك التجارب بالنجاح فى نهاية 2022، والوصول لاتفاقيات واضحة لتطوير وإحياء الشركة الهندسية، لافتا إلى أن تلك المنتجات المحدد إنتاجها مطلوبة فى السوق المصرية وتلقى رواجا وفقا للدراسات المعدة.

ولفت إلى أن الشركة الهندسية تنتج بالفعل أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى لصالح الغير، ومنها شركة «فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات» – وكيل شركة يوتونج الصينية- والتى تعد من كبرى الكيانات فى صناعة الأتوبيسات.

يذكر أن الشركة الهندسية تقوم بتجميع عدد 105 أتوبيسات ماركة YUTONG على خطوط إنتاجها تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف، التى تعمل على تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة لتنفيذ المشروع.

وتعمل «الهندسية» فى نشاط تجميع اللوارى والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات، وتأسست عام 2002 بمساحة 320 ألف متر بوادى حوف فى حلوان.