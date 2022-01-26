استثمار

هشام توفيق: «الهندسية للسيارات» تعمل على تصنيع ميكروباص كهربائى بنسبة %80 مكوناً محلياً

إضافة لإنتاج الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى
عصام عميرة 7:20 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 7:20 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة الهندسية للسيارات، التابعة لـ«االقابضة للصناعات المعدنية»، تعمل على تصنيع أكثر من طراز للمركبات للسوق المحلية، بعضها يعمل بالغاز الطبيعى والآخر بالكهرباء، إضافة إلى طرازين من المينى باص لعدد 11 و20 راكبا.

وتوقع توفيق، فى تصريحات لـ«المال» بالمؤتمر الصحفى الخاص بتوقيع عدد من الاتفاقات مع شركة «جسور» لتصدير المنتجات المصرية، تصنيع ميكروباص بعدد 15 راكبا يعمل بالكهرباء فى السوق المحلية، يحتوى على مكون محلى بنسبة تفوق %80 وذلك قبل نهاية العام الجارى.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون المنشآت السياحية والفندقية

اتفاق مبدئى مع شركتين كورية وصينية لاستيراد عدد من القطع الرئيسية

وأفصح وزير قطاع الأعمال العام عن التوصل لاتفاق مبدئى مع شركتين من الصين وكوريا الجنوبية لإنتاج المينى باص الكهربائى، إذ تم الاتفاق على استيراد عدد من المكونات الرئيسية للمنتج من شاسية وهيكل رئيسى لبدء مخطط الإنتاج، مؤكدا أن تلك الشركات جادة للغاية فى تنفيذ المخطط الزمنى المتفق عليه.

اقرأ أيضا  نواب يطالبون الحكومة بتوضيح الفارق بين المنشآت السياحية و«الخاضعة للمحليات»

وأكد أن الوزارة تأمل فى أن تُكلل تلك التجارب بالنجاح فى نهاية 2022، والوصول لاتفاقيات واضحة لتطوير وإحياء الشركة الهندسية، لافتا إلى أن تلك المنتجات المحدد إنتاجها مطلوبة فى السوق المصرية وتلقى رواجا وفقا للدراسات المعدة.

ولفت إلى أن الشركة الهندسية تنتج بالفعل أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى لصالح الغير، ومنها شركة «فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات» – وكيل شركة يوتونج الصينية- والتى تعد من كبرى الكيانات فى صناعة الأتوبيسات.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة: نعمل على صياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ عربيا وإطلاقها أبريل المقبل

يذكر أن الشركة الهندسية تقوم بتجميع عدد 105 أتوبيسات ماركة YUTONG على خطوط إنتاجها تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف، التى تعمل على تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة لتنفيذ المشروع.

وتعمل «الهندسية» فى نشاط تجميع اللوارى والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات، وتأسست عام 2002 بمساحة 320 ألف متر بوادى حوف فى حلوان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

المال - خاص 6:43 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

%50 تراجعاً فى حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا إلى فنادق مرسى علم

دعاء محمود 6:34 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

«الأهرام لنظم الأمان» تضخ 40 مليون جنيه فى توسعات جديدة بمصانعها خلال العام الحالى

أحمد اللاهوني 6:28 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

روشتة الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية

إسلام عزام 6:21 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

منطقة تيدا السويس: 120 شركة تعمل حتى الآن بالمنطقة باستثمارات 1.2 مليار دولار

سمر السيد 12:24 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

وزير السياحة يلتقي بوزير الإعلام النيجيري لبحث تعزيز أوجه التعاون

دعاء محمود 12:18 ص, الأربعاء, 26 يناير 22