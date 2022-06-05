هشام توفيق: الصندوق السيادي سيحدد من يقيم الفنادق التابعة للقطاع والمقرر دمجها تمهيدًا للطرح

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن صندوق مصر السيادي سوف يحدد خلال الفترة المقبلة الشركة أو المُقيم الذي سيقوم بعملية تقييم الفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، المقرر دمجها في شركة واحدة، تمهيدًا لطرحها أمام مستثمر استراتيجي ضمن البرنامج الذي تنفذه الدولة المصرية لمنح القطاع الخاص فرصة لاستغلال تلك الأصول.

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم الأحد، على هامش مؤتمر توقيع عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، أن الصندوق دوره هو تحديد المقيم ومن ثم سوف نتعاقد معه.

ولفت إلى أن الوزارة سوف تعقد عدة اجتماعات مع “المقيم” عقب اختياره للأتفاق على طرق التقييم التى سيتم اتباعها، مشيرا إلى أن المنشآت الفندقية المطروحة تضم 9 منشآت موزعة مابين 7 فنادق تاريخية وفندقين تم تأسيسهما حديثًا، رافضًا الإفصاح عن هوية تلك الفنادق.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قال خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022»، منذ عدة أيام، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين، أن تلك الفنادق تعد تاريخية ورابحة وجارٍ العمل على تقييمها وطرح 25% من تلك الشركة الجديدة أمام مستثمر استراتيجي.

و تابع أن قطاع الأعمال يمتلك 29 فندقا تاريخيا ومتطورا، وبها بعض الفنادق ذات الطابع الخاص.