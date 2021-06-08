استثمار

هشام توفيق : افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد التطوير والإنشاءات النهائية في أكتوبر 2022

بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٨٨ ألف طن
عصام عميرة 7:54 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 7:54 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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تعتزم وزارة قطاع الأعمال الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وتشغيل كافة المصانع تحت الإنشاء والمطورة في أكتوبر 2022، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٨٨ ألف طن.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ، في تصريحات صحفية خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إنه من المستهدف عقب انتهاء التطوير تحول الشركات لشركات رابحة، حيث تحقق القابضة للغزل وشركاتها التابعة خسارة تقدر بنحو ٢.٩ مليار جنيه، وتهدف القابضة حاليا لتقليص الخسائر إلى ٢.٣ مليار جنيه خلال العام المالي، منوها بأنه من المستهدف تحولها لتحقيق ربحية من 2 و 3 مليارات جنيه بدءا من 2023.

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يشار إلى أن الأعمال الإنشائية تتضمن تحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وتصل إجمالي تكلفة التطوير 21 مليار جنيه منها 10 مليارات في زيادة رأس المال.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن الخطة تستهدف رفع انتاجية شركات الغزل الـ 23 من 35 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن غزل عقب انتهائها، منوها بأن الماكينات التي يتم تركيبها في المصانع ذات انتاجية وجودة مرتفعة، كما تساهم في خفض الكهرباء بنحو 20%.

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وأكد أن صناعة الغزل والنسيج تعد اهم صناعة في مصر بدأ من مرحلة الزراعة للحلج ثم للصناعة والتجارة والترويج للمنتجات، لافتا إلى أن تلك المراحل تستوعب عدد من العمالة وفرص العمل لا حصر لها.

وأوضح أنه تم استقطاب خبراء أجانب لاختيار التصميمات الإنتاجية للمنتج ومدى إقبال المواطنين على المنتج، والتعاقد مع شركة هندية للاستفادة من خبراتها في صناعة الغزل والنسيج.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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