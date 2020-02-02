هشام توفيق: اجتماع برئاسة السيسي اليوم لمناقشة حوافز تصنيع السيارات الكهربائية

كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، عن اجتماع سيعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد بحضور عدد من الوزراء، لمناقشة حوافز تشجيع وتوطين تصنيع السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، ضمن خطة النهوض بشركة النصر لصناعة السيارات.

جاءت تصريحات وزير قطاع الأعمال العام، على هامش مشاركته في مؤتمر “الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي”، الذي عقد اليوم، قائلا: «نأمل منح الحوافز واقرارها للاعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن صناعة السيارات وليدة في مصر».

وأوضح أن عدد السيارات العاملة بالكهرباء فى الوقت الحالي على مستوي العالم تصل، لـ5.1 مليون سيارة، مقارنة بـ1.2 مليار سيارة تعمل بالوقود وغيرها من أنظمة التشغيل.

وكان وزير قطاع الأعمالق قد كشف فى تصريحات سابقة، عن تخصيص الحكومة 5 حوافز مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصرـ ومنها منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة، بشرط أن تتميز بمدى سير أكثر من 400 كم في الشحنة الكاملة الواحدة.

وأعلن هشام توفيق ، عن وجود عدة حوافز لإنتاج هذا النوع من السيارات في مصر، ومنها إنشاء وزارة الكهرباء 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلو وات خلال فترة ثلاث سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.

وشدد في وقت سابق، على أن الجانبين المصري والصيني تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهودا لدراسة تجارب الدول في إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية، ومن بينها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسي الأبيض محل الأسود فى 2006 يستهدف 3% سنويا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة.