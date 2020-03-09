بورصة وشركات

هشام توفيق: أزمة «كورونا» أجلت مفاوضات مع شركة صينية لتصنيع أول سيارة كهربائية

الوزارة تخطط لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية في العام موضحا أن يحلم لعودة علامة شركة النصر للسيارات كما كانت في السابق .
أحمد صبري 10:54 م, الأثنين, 9 مارس 20 10:54 م, الأثنين, 9 مارس 20

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن أزمة انتشار كورونا في مدينة ووهان الصينية أجلت المفاوضات مع إحدي الشركات الصينية في المدينة والتى دخلت في شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر.

وأوضح أنه سيتم إعادة التواصل بعد انتهاء المشكلة مع الشركة التى الشركة التى لها خبرة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية .

ومدينة ووهان الصينية مصدر انتشار فيروس كورونا في الصين والعالم.

وأضاف توفيق في لقاء له مع برنامج القاهرة الان على قناة العربية الحدث أن الوزارة تخطط لانتاج 25 ألف سيارة كهربائية في العام، موضحا أن يحلم لعودة علامة شركة النصر للسيارات كما كانت في السابق .

وأكد توفيق أن شركة النصر للسيارات لديها مساحة كبيرة من الأرض لذلك يتم الآن الحديث مع شركتين لشغل المساحة المتبقية من الأرض التى سيتم استخدامها في مشروع السيارة الكهربائية.

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بقلم أحمد صبري

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