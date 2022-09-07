هشام بدر: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تحظى بأولوية القيادة السياسية

قال السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تحظى بأولوية على أعلى مستوى من القيادة السياسية وتأتي كذلك متسقه مع استضافة مصر لمؤتمر cop27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لفعاليات افتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، أنها مبادرة حضارية ونقلة نوعية في طريقة تحضير المشروعات في مصر.

وتابع أن المبادرة تمثل نقطة انطلاق جديدة، موضحا أن عبقرية الطرح لتلك المبادرة غير المسبوقة تعتمد على بدءها من النطاق المحلي ثم الوطنية ثم العالمية.

وأشار بدر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة يتمثل في الاستدامة، موضحا أن العام الأول للمبادرة سيكون هو الأكثر من حيث التحديات.

وأطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات افتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بالوزارة والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة.