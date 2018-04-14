هشام بدر: ألف فاترينة في إيطاليا تروج للسياحة في مصر

المال خاصأقام السفير هشام بدر سفير مصر في روما مساء أمس الجمعة، حفل استقبال بمقر السفارة المصرية لتسليم الفائزين من وكالات السياحة الإيطالية بمسابقة ترويج السياحة في مصر، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد وكالات السياحة الإيطالية لاختيار أفضل 10 فاترينات ترويجية لمصر في إيطاليا

المال خاص

أقام السفير هشام بدر سفير مصر في روما مساء أمس الجمعة، حفل استقبال بمقر السفارة المصرية لتسليم الفائزين من وكالات السياحة الإيطالية بمسابقة ترويج السياحة في مصر، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد وكالات السياحة الإيطالية لاختيار أفضل 10 فاترينات ترويجية لمصر في إيطاليا من بين 1000 وكالة سياحية إيطالية تنافست بالمسابقة.

وحضر الحفل لفيف من الشخصيات الإيطالية البارزة على رأسها نائبة وزيرة الثقافة والسياحة الإيطالية Dorina Bianchi، ورئيس الاتحاد الإيطالي لوكالات السياحة والسفر Jacopo De Ria وعماد عبدالله مدير المكتب السياحي بالسفارة، وبمشاركة واسعة من وكالات السياحة الإيطالية وبحضور إعلامي مكثف.

وأبرز سفير مصر في روما في كلمته خصوصية العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية التي تمتد لأكثر من ألفى عام، حيث سلط الضوء على ما تشهده العلاقات الثنائية من انطلاقة جديدة في كافة المجالات ولا سيما بقطاع السياحة الذى يشهد تنامياً ملحوظاً وهو ما انعكس صداه جليا في اهتمام كافة وكالات السياحة الإيطالية بالمشاركة في مسابقة هذا العام التي تخطت في عددها الـ 1000 شركة سياحة إيطالية، فضلا عن تضاعف معدل الرحلات الإيطالية إلى مصر في شهر يناير من العام الجاري بنسبة 162% مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد الطائرات المتوجهة إلى مصر من روما بنسبة 18.6%.

وأكد السفير المصري على الانتعاش الذى يشهده قطاع السياحة في مصر، مدفوعا بالتطورات الإيجابية المتلاحقة التي طرأت علي البلاد خلال الأربع سنوات الماضية، موضحا أنه خلال العام الماضي وحده تضاعفت معدلات السياحة في مصر، مبرراً أن خارطة السياحة المصرية تمتد إلى ما يتجاوز السبعة آلاف عام شكلت فيها الحضارات المتعاقبة مصدر جذب سياحي فريد من نوعه.

كما أعلن السفير المصري أن يوم 17 يونيو المقبل سيسجل انطلاق أول رحلة حجاج إيطاليين إلى مصر بمسار العائلة المقدسة، فضلا عن افتتاح المعرض الثقافي المصري في روما وفيتربو الذى سيمتد لستة أشهر بداية من شهر يونيو، ليضم في جدول فعالياته عروضاً لفرق فولكلور مصرية ومعرضين للمستنسخات الفرعونية والقبطية القديمة.