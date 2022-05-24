هشام الناظر: «جوجل» دربت 200 ألف مطور للتطبيقات في مصر خلال العامين الماضيين

قال هشام الناظر مدير عام شركة جوجل مصر إن شركته نجحت خلال العامين الماضيين في تدريب 200 ألف شخص في مصر علي مهارات تطوير التطبيقات.

وأوضح الناظر أن شركة كيرني للاستشارات أصدرت تقريرا يؤكد أن 87% من المستهلكين في مصر بعد جائحة كورونا يقضون مزيدا من الوقت علي شبكة الإنترنت، كما أبدي 81% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلا بمستقبل التحول الرقمي في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء للإعلان عن نتائج تقرير تأثير جوجل الاقتصادي في مصر.

وأشار إلي أن مهمة جوجل العالمية تتمثل في تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها، لافتا إلي أن الشركة عملت خلال المرحلة الماضية في دعم الشركات الناشئة عبر مسرعة أعمال خاصة بها ومن أبرز الشركات شركة حقوقي وزيدا.

كما ساهمت الشركة أيضا في تطوير مهارات الأفراد عبر برنامج “انطلق بقوة مع جوجل”.