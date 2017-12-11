هشام الشريف يتفقد معرض منتجات ريف بنى سويف‎

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اليوم معرض منتجات ريف بنى سويف تحت شعار: ” قرية منتجة محافظة مصدرة ” والذى استضافته وزارة التنمية المحلية.

وأشاد الشريف خلال جولته في المعرض بمستوى جودة المنتجات وانخفاض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وأكد الشريف أن الوزارة ستواصل جهودها لمساعدة كل القرى المنتجة بالمحافظات المصرية على تسويق وعرض منتجاتها في أسواق ومعارض سواء بعواصم تلك المحافظات او بمحافظات القاهرة الكبرى، وأشار الى انه سيتم التنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات لاستضافة معرض المنتجات المتميزة لقرى بنى سويف المنتجة وكل القرى في جميع المحافظات للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية للقرى المصرية وتحويلها من مستهلكة الى مكتفية ثم مصدرة.

وتضمن المعرض منتجات ألبان وغذائية وزراعية ومفروشات يدوية.

يشار الى أن استضافة المعرض اليوم بالوزارة يأتي تنفيذاً لوعد وزير التنمية المحلية بمساعدة المنتجين في قرى محافظة بنى سويف بتسويق منتجاتهم وذلك خلال زيارته للمحافظة مؤخراً.