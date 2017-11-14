هشام الشريف: بورسعيد بلا عشوائيات 2017

طارق عامر: 80 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الأجنبية منذ التعويم جهاد سالم ونادية صابر وأماني العزازي قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية خلال الجلسة الاولي لمؤتمر" حلم بكرة .. يتحقق " إن بورسعيد تشهد تطورا بشكل دائم في التنمية المحلية، وستكون خلال العام الحالى بلا أى عشوائ

طارق عامر: 80 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الأجنبية منذ التعويم

جهاد سالم ونادية صابر وأماني العزازي

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية خلال الجلسة الاولي لمؤتمر” حلم بكرة .. يتحقق ” إن بورسعيد تشهد تطورا بشكل دائم في التنمية المحلية، وستكون خلال العام الحالى بلا أى عشوائيات.

ولفت إلى أن مصر في بداية المارثون للطريق الصحيح اقتصاديا، وما نقوم به هو الاسراع في مراحل التنمية، وظهر ذلك خلال مؤتمر الشباب الاخير وتوقيع عقود تحقق 400 الف فرصة عمل، متسائلا: هل الشباب مؤهلون من الناحية الفنية والتدريب لتلك الفرص، مما يتطلب العمل على تدريبهم وتأهيلهم للعمل في تلك المشروعات؟.

وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي عن تسجيل قطاع السياحة زيادة في ايراداته بنسبة من 200 إلى 300% خلال الشهور الأولى من هذا العام مقارنة بـ 2016، كما بلغت ايرادات شهر أغسطس وحده أكثر من أرباح 2010.

وقال “عامر ” إن حصيلة الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة بدأت تجني ثمارها حيث بلغت التدفقات النقدية الاجنبية خلال الـ 11 شهرا الماضية 80 مليار دولار أى منذ التعويم، كما تتضاعفت الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية لدي البنك المركزي.

وقال إن مصر بعد الاصلاحات الاقتصادية باتت الواجهة الاولي للاستثمار الاجنبي حيث تم تدشين صناديق الاستثمار الاجنبية تستهدف مصر بالاساس.

وقال إنه اجتمع مع 400 صندوق استثمار تدير مليارات الدولارات تضع السوق المصرية على قائمة اولوياتها، لافتا الى أن معدلات النمو في الشركات المصرية تصل إلى 30 الي 40% خلال العام الجاري مما يدل علي نجاح سياستنا النقدية.

وأضاف أنه خلال 2017 تم توفير احتياجات الدولة دون معونات، مؤكدا أنه طوال فترة عمله لم يقابل مثل تلك المشروعات القومية التي تتم مؤخرا، من بناء أنفاق ومدن سكنية وأرصفة بحرية.

وقال إن البنوك بها محافظ مالية لدعم المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها الاهلي والذي تضم محفظته 4 مليارات جنيه، مؤكدا انه إصدار تعليمات للبنوك بتسهيل اقراض المشروعات من أجل توفير فرص عمل للشباب، مع التركيز على تمويل الـ SMEs.

وتابع أن الاوضاع داخل مصر اختلفت تماما بعد الاجراءات النقدية الصعبة العام الماضي، ومما جعلنا نثق في قدرات البلاد خاصة أن الاجراءات التصحيحية جعلتها تنفذ برنامجها معتمدة على نفسها دون أية معونات.

وأوضح أن مصر أصبحت في المرتبة السادسة في التنمية، وأن السياسة القديمة في الاستيراد كانت خاطئة وتهدف الي خلق فرص عمل لغيرنا في الخارج، مما استدعي اتباع سياسة جديدة وتوقف ذلك الامر لصالح زيادة الصادرات.

وطالب عامر: بتطوير الفكر الاقتصادي من خلال فتح أسواق في الخارج وعدم الاعتماد على السوق المصرية فقط وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التي اقامتها مصر مع الدول الاجنبية.

كما اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحول المحافظة من نشاطها الرئيسي التجارة الي محافظة منتجة تضم 15 ألف تاجر وتصدر 42% من اجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة.