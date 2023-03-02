هشام اسماعيل يعود للدراما في موسم رمضان

يقدم الفنان هشام اسماعيل في موسم دراما رمضان هذا العام مسلسلين مختلفين ومتنوعين ، حيث يشارك في بطولة مسلسل ” جميلة” مع ريهام حجاج فيقدم فيه شخصية لمحامي شرير ، وبجانبه عدد من الفنانين منهم يسرى اللوزي وعبير صبري وأحمد وفيق وتأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز .

كما يشارك في بطولة مسلسل ” الكبير قوي 7″ مع أحمد مكي ، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وأخراج أحمد الجندي ، حيث يستكمل تجسيد شخصيته” فزاع” التي قدمها خلال أجزاء المسلسل الستة السابقة والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور .

وواصل الفنان هشام إسماعيل النجاح الكبير الذي حققة في شخصية «فزاع» بمسلسل الكبير أوي، مع أحمد مكي بأجزائه الـ6؛ إذ يشارك في الجزء الـ7 من المسلسل، المقرر عرضه في رمضان 2023.