هشام إسماعيل: أقدم ضابط لأول مرة في رمضان

سيقدم الشخصية بشكل جديد عن الصورة التي اعتادها الجمهور

كشف الفنان هشام إسماعيل أنه يجسد لأول مرة في الدراما الرمضانية شخصية ضابط في مسلسل ضد الكسر مع الفنانة نيلي كريم يدعى هاني.

وقال إسماعيل لـ”المال” إنه سيقدم الشخصية بشكل جديد عن الصورة التي اعتادها الجمهور منه وليس بطابع كوميدي.

وأضاف انه سيستمر في تصوير مشاهده بالمسلسل خلال شهر رمضان الكريم، مثل حال أغلب المسلسلات الرمضانية، لاسيما أن معظمها بدأ التصوير بعد 25 يناير الماضي.

من ناحية أخرى، أوضح أنه يشارك أيضا في إحدى حكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر مع الفنانة هنا الزاهد والتي ستعرض خلال أيام قليلة للجمهور.