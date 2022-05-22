هشام أمين: 1538 شركة سياحية تقدمت حتى الآن لتنظيم الحج لموسم 2022

قال هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج، وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن هناك 1538 شركة سياحة تقدمت حتى الآن لتنظيم الحج لموسم 2022.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالغرفة، أن غدًا الإثنين آخر موعد للتسجيل على البوابة سواء للشركات أو المواطنين.

ولفت إلى أنه تم تأجيل القرعة المقررة في 25 مايو حتى يتم إجراء اجتماع مع عدد من الجهات المعنية، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الأسبوع الجاري.

ونوه بأن موسم العمرة المنقضي، شهد العديد من الإيجابيات رغم أنه كان موسما صعبا للغاية خاصة أنه جاء بعد فترة من توقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن الغرفة رصدت عددا من الشائعات حول أعداد المعتمرين والأعداد التي سافرت خارج منظومة البوابة، مشيرا إلى أن أهم أهداف البوابة مواجهة السمسارة وأية رحلات خارج رقابة الدولة ممثلة في وزارة السياحة.

وأشار إلى أن المتضررين من عمل البوابة وعدد ممن أدمنوا المخالفات هم من يقفون وراء الهجوم على البوابة.

وتابع أن من أهم الإيجابيات التى تحققت أولا، فيما يخص المواطن أنها ضمنت للمعتمر برنامجا مطابقا للضوابط الموضوع بين الوزارة والغرفة، كما أنها تضمن اتخاذ إجراء فوري تجاه أية شكاوى للمعتمرين وتعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم وكذلك معاقبة المقصرين.

وأكد أن البوابة تمكن أهل المعتمر وذويه من متابعة أون لاين طوال الرحلة ومكان تواجده وحالته الصحية، أما فيما يخص الدولة فإن البوابة ضمنت رحلات منظمة وعلى مستوى عالٍ للمواطنين وكذلك حققت هدف الدولة من حماية مواطنيها وضمان راحتهم وسلامتهم وحقوقهم داخل مصر وخارجها.

وفيما يخص شركات السياحة، قال إن أهم ايجابية البوابة أنها حمت الشركات الجادة وحافظت على سمعة القطاع السياحي ومكانته المميزة لدى المواطنين.

وحول الأرقام التي تحدثت عن أعداد المعتمرين المصريين وعدد من سافروا خارج منظومة البوابة، أكد أمين أنه لا توجد أرقام رسمية موثقة ولم تتلق الغرفة أية أعداد أو أرقام خاصة من وزارة الحج السعودية وهي الجهة المنوط بها إصدار تلك الأعداد.