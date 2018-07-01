هشام أبوسنة: الانتهاء من إنشاء وتطوير رصيفين بالسخنة خلال 30 شهرًا

نادية سلام كشف اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ"المال " عن بدء شركة كاربون القابضة الأعمال البحرية برصيف "السخنة 1" بمساحة 750 ألف متر، ورفع كفاءته وإنشاء رصيف جديد بطول 400 متر، وبعمق 17 مترا،…

نادية سلام

كشف اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ”المال ” عن بدء شركة كاربون القابضة الأعمال البحرية برصيف “السخنة 1” بمساحة 750 ألف متر، ورفع كفاءته وإنشاء رصيف جديد بطول 400 متر، وبعمق 17 مترا، بجانب توفير قاطرتين جديدتين، خلال يوليو الحالى، مشيرا إلى الانتهاء من تلك التجهيزات فى غضون 30 شهرا، وبتكلفة تصل الى 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتور باسل الباز رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمجموعة شركات كاربون ورئيس هيئة موانئ البحر الاحمر مساء أمس السبت، عقد مزاولة العمل وحق أولوية التراكى، وذلك علي هامش مراسم توقيع إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط، تحت رعاية مجلس الوزراء وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

يذكر أن المشروع سيتيح حجم تداول عند التشغيل حوالي 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً بما يسهم في زيادة صادرات مصر الإجمالية، علاوة على ما يوفره المشروع من فرص عمل تقارب 20 ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و3 الآف فرصة عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم.

وقام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10,9 مليار دولار(200 مليار جنيه مصرى) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.