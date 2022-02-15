هشام آمنة وقنصل فرنسا بالإسكندرية يتفقدان عددا من مشروعات ومعالم المحافظة

وأكد محافظ البحيرة على أنه خلال ٣ أعوام فقط تم تنفيذ أكثر من 3500 مشروع باستثمارات تتجاوز 75 مليار جنيه

استقبل، اليوم، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمدينة رشيد القنصل محمد نهاض قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية، وذلك في جولة تفقدية للعديد من المعالم السياحية والمشروعات القومية بالمحافظة.

وخلال اللقاء رحب اللواء هشام آمنة بالقنصل، مؤكدا له على عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية وأواصر الصداقة بين البلدين الضاربة فى جذور التاريخ، وحتى الآن.

وأكد اللواء المحافظ على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة دول العالم ومنها دولة فرنسا والتي تربطها بمصر علاقات طيبة وتاريخية، مشيراً إلى أن البحيرة هى محافظة كبيرة وعريقة تحتل المرتبة الأولى، من حيث الزراعة حيث تعتبر سلة غذاء مصر لما تنتجه من ثلث الغذاء بالإضافة إلى كونها تأتي بالمرتبة الأولى من حيث إنتاجها الحيواني والداجني، وكذا تواجد كافة المقومات لديها في شتى المجالات الصناعية والسياحية والتجارية لما تملكه من موقع استراتيجي متميز وقربها من الموانئ وشبكة طرق قوية وتواجدها على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية وأنها تشارك بقوة فى دعم الاقتصاد القومي.

وصرح المحافظ أن البحيرة تمتلك آفاق استثمارية واعدة وجاذبة ومشجعة لكافة الإستثمارات على أرضها وترحب بتشجيع التبادل والتعاون مع دولة فرنسا الصديقة التعاون اقتصاديا وسياحيا وعلى المستوى العلمي والتكنولوجي .

وأضاف أن البحيرة وخلال ٣ أعوام فقط تم تنفيذ أكثر من ٣٥٠٠ مشروع باستثمارات تتجاوز ٧٥ مليار جنية بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالبحيرة التى ينفذ بها أكثر من ٨٠٠٠ مشروع لخدمة ٣.٥ مواطن بحراوي بتكلفة ٤٤ مليار جنية .

كما أن رشيد يتم بها العديد من المشروعات القومية كميناء الصيد ومدينة رشيد الجديدة وبشاير الخير ٤ وجامعة رشيد وتطوير رشيد القديمة وغيرها من المشروعات فى مختلف القطاعات.

كما أعرب قنصل فرنسا عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة بشكل عام ومدينة رشيد بشكل خاص لما لها من طابع سياحي وأثرى متميز مشيدا بالجهود المبذولة على أرض محافظة البحيرة وما شهدته من إنجازات في كافة المجالات خلال الفترة الماضية.

وما تملكه المحافظة من آفاق جاذبة للاستثمارات والتعاون والتبادل خلال الفترة القادمة اقتصاديا وعلميا وسياحيا وعلى كافة الأصعدة وأن هناك تقارب فرنسي مصرى وتوطيد للعلاقات بين البلدين وأن فرنسا استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسبوع والعلاقات بين البلدين علاقات متميزة، وأن الشعب الفرنسي مولع بالتاريخ المصري وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد السائحين الفرنسين لمصر بالإضافة إلى التعاون فى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والدراسية .

كما قام د/ محمد تهامي – مدير عام آثار رشيد بتقديم شرح ونبذة عن مدينة رشيد الأثرية وتاريخها العريق.

وقام اللواء المحافظ بإهداء درع المحافظة للقنصل الفرنسي كما قامت رئيس مدينة رشيد بإهدائه نموذج حجر رشيد وكذا تم تقديم عدد من الهدايا التذكارية والمشغولات اليدوية التي تعبر عن تراث وتاريخ تلك المدينة العريقة للقنصل الفرنسي .

وقام اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة و القنصل محمد نهاض – قنصل عام دولة فرنسا بتفقد منزل الأمصیلي والمسجد المعلق وطاحونة أبو شاهين والتى تعد أقدم الطواحين بمصر والتي أنشأها عثمان أغا الطوبجي وقد خصصت لطحن الغلال وكانت تدار بواسطة الدواب وهى طاحونة مزدوجة لها تروس خشبية والتي ما زالت باقية حتى الآن.

وأبدى القنصل إعجابه الشديد بكم المعالم السياحية والأثرية الموجودة بالمدينة كما أبدوا إعجابهم بتميز العمارة وطراز الفن الإسلامي .

واستمعا لشرح مفصل من مدير عام آثار رشيد وبعض من أئمة وزارة الأوقاف لعرض نبذة تاريخية عن تلك الأماكن الأثرية وقيمتها التاريخية .

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والقنصل محمد نهاض – قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية وخلال زيارته اليوم لمدينة رشيد بزيارة الحديقة المتحفية برشيد والتى تقع ضمن حرم متحف رشيد القومي الأثري ومقامة على مساحة فدان ( ٣٠٠٠ م٢ ) وكان الهدف منها أن يوضع بها القطع الأثرية الضخمة وكذلك كونها صالة عرض مفتوح للتراث القديم .

وتعد الحديقة الآن مزاراً سياحياً يتبع متحف رشيد القومى ومتنفساً للأهالي والزائرين وتتضمن ( قاعة ندوات كبار الزوار – (GIV) مكتب شرطة سياحة – مكاتب إدارية ) ويقام بها العديد من القوافل الثقافية والمهرجانات التعليمية ومعارض الصناعات اليدوية ( السجاد – الجريد – الخزف – قرن الجاموس – الكليم – مجموعة من اللوحات الفنية – معرض لمنتجات ذوي الهمم ) وذلك بمشاركة (مشروع المرأة المعيلة بالوحدة المحلية برشيد – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر – الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الإجتماعي – مديرية التربية والتعليم – المجلس القومي للمرأة .

وقام المحافظ والقنصل بإفتتاح معرض تراث رشيد لمسات إبداعية، وقدم مجموعة من طلاب مدارس رشيد بالمدينة عرضاً غنائياً لأغنية فيها حاجة حلوة باللغة الفرنسية أمام اللواء المحافظ وقنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية .

كما تم تفقد مشروع ميناء الصيد وهو من المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد والمقام على مساحة ٤٨ ألف م٢ بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنية .

وأوضح المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد مكون من ١٢ مبنى ورصيف بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٦٠ مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم ٣ مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء ٢٢ مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة ٤٠٠٠ متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله وبنسب تنفيذ ٨٧ ٪ ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال يونيو ٢٠٢٢ .

ويؤكد اللواء هشام آمنة أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة اهتماما كبيرا ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ ٤٤٢١ مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٨.٧ مليار جنية، تم الانتهاء من ٣٧٢٩ مشروع بتكلفة إجمالية ٤١.٥ مليار جنية و٦٩٢ مشروع جار العمل بها بتكلفة إجمالية ٣٧.٢ مليار جنية.

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ومحمد نهاض – قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية ومرافقوهما بزيارة قلعة قايتباي برشيد .

من الجدير بالذكر أن قلعة قايتباي تقع على الشاطئ الغربي للنيل وأنشأها السلطان قايتباي سنة ٩٠١ هـ وهى تشبه الحصن في بنائها المربع وأبراجها الأربعة المستديرة ويحيط بهذه الأبراج خنادق ما زالت أثارها موجودة حتى الآن وعثر بها على حجر رشيد الذي أكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية (بوشار) عام ١٧٩٩ وتم فك رموز الحجر على يد العالم شامبليون .

كما أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .

وأشار إلى أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد لتتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفاً مفتوحاً .

وأكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حيث تم الانتهاء من عدد ١٥ مشروع بتكلفة ٢٥٥ مليون جنية .

وقام المحافظ والقنصل بزيارة مدينة رشيد الجديدة والتي يتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين، وهى من المشروعات التي سوف تحدث نقلة نوعية والتى صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص مساحة ٣١٨٥ فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وتبعد عن الطريق الدولي ٥ كم ومقسمه إلى ٣ مساحات منها ٤٤٣ فدان المثلث الذهبي – ٢٠٠٠ فدان – ٧٤٢ فدان وبواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وجاري الانتهاء من ٢٥ عمارة سكنية بالخطة العاجلة .

كما تفقدا مشروع بشاير الخير ٤ وهو إحدى هدايا السيد الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص ٤٣.٦ فدان وهو عبارة عن ٣٣ برج تضم ٤٥٥٤ وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومدرسة تعليم أساسي ومستشفى ومحلات تجارية ومراكز حرفية كما تم بناء لوحة توزيع كهرباء ٨ ميجا بتكلفة ٢٦ مليون جنية على نفقة المحافظة لصالح المشروع، كما أنه جاري إنشاء مجمع مدارس على مساحة ٢٠ ألف م٢ بالمنطقة الفاصلة بين بشاير الخير ٤ ومنطقة رشيد الجديدة .

واستمع القنصل لشرح مفصل من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس/ أحمد إبراهيم – رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، وقاما بالإطلاع على المخطط العام والمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة ومخطط مشروع بشاير الخير ٤ وحجم الأعمال المنفذة والمشروعات الجاري تنفيذها .

كما أشاد قنصل دولة فرنسا بما رآه من مشروعات تنوعت بين مناطق سكنية وخدمية وتجارية وأثنى على جودة الأعمال الإنشائية المنفذة والتي من شأنها توفير حياة كريمة لملايين من المواطنين وهو ما يؤكد على جهود القيادة السياسية فى مصر فى مجال حقوق الإنسان .

وحضر الجولة، م/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وم/ سلوى زكي – رئيس مدينة رشيد.