كلف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تكليف المحافظين بسرعة الاستجابة لشكاوى ومشكلات المواطنين والعمل على حلها، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الشكاوى والمشكلات التى يعانون منها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة السريعة لحلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود مبادرة “صوتك مسموع” خلال شهر يوليو الماضي ، وأشار الوزير إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر يوليو الماضي أكثر من 685 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 116 ألف شكوى، تم حل 113.4 ألف شكوى بنسبة 97,4 %، وجار حل 2672 شكوى، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقى الشكاوي والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من 14.8 الف رسالة منها 1453شكاوى تم الرد على 1148 شكوى منها بنسبة 79%، وجارى حل 305 شكاوى، وقال اللواء هشام آمنة إن مبادرة “صوتك مسموع” ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت 5 محاور وهي الاشغالات والتى بلغ عددها 620 شكوى ، والقمامة 558 شكوى ، ومخالفات البناء 109 شكاوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى ، إضافة إلى 107 شكاوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بما يلبى فرص الإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو 2023 عدد 11.7 ألف رسالة عن طريق (الواتساب) تضمنت 1311 شكوى تم حل 1030 شكوى منها بنسبة 78.7 % وجارى حل 281 شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3110رسالة من المواطنين تضمنت 142شكاوى تم حل 118 شكوى منها بنسبة 83.1% وجار حل 24 شكوى، و بلغ عدد المتابعين للصفحة 85.9 ألف متابع، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 188 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

صوتك مسموع

ووجه اللواء هشام آمنة العاملين فى مبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

وطالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة “صوتك مسموع”، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم ” الواتساب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo ) والبريد الالكترونى [email protected] .