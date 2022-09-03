هشام آمنة: تشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية لكل محافظة

فى ضوء مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتنفيذ مشروع قوي عاملة مصر ، الممول من الوكالة الأمريكية ، بهدف تعزيز التعاون والشراكة من أجل دعم الإنتاجية والتوظيف وتوفير فرص عمل و خفض نسبة البطالة فى المحافظات.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على خلق آفاق عملية عَلِى أرض الواقع لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات ، وزيادة كفاءة سوق العمل ، وتشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة ، ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، لافتا إلى أهمية تنفيذ ودعم برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات ، لزيادة الإنتاج والتوظيف على أرض المحافظات ، وتعزيز التعاون والشراكة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي سعي الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات في ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الحكومة المصرية لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التي تتميز بها كل محافظة ، مؤكدا نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بني سويف ، نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات.

وكشف اللواء آمنة ، انه فى إطار نفس المشروع (قوى عاملة مصر) ، سيتم عقد ملتقى توظيفي بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق 6 / 9 / 2022 بنادي الربيع بمدينة الزقازيق ، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مكون ( ابدأ رحلتك) لمشروع قوى عاملة مصر ، حيث تم التنسيق مع القطاع الخاص بالمحافظة لحصر الوظائف الشاغرة لديهم ، وشروط شغل هذه الوظائف والتى بلغ عددها 420 وظيفة ما بين (عمال تجميع – مسؤول مبيعات خارجي – مهندس تخطيط – مشرف إنتاج – عامل إنتاج )، ليتم عرض هذه الفرص على أبناء محافظة الشرقية خلال هذا الملتقى التوظيفي ، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ، وخفض الفجوات القائمة بين العرض والطلب ، بما يؤدي إلى رفع القدرات التنافسية للأفراد والمؤسسات بسوق العمل.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل بخطة طموح وهادفة لخلق آفاق عملية عَلِى أرض الواقع ، لتعزيز التعاون بين الوزارة ومشروع قوى عاملة مصر ، واستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية ، وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص فى توفير فرص عمل ، مشيرا إلى أن فعاليات الملتقى الوظيفي ستبدأ في التاسعة صباحاً وحتي الثالثة عصراً ، موضحا أن محافظة الشرقية ستستقبل الشباب الراغب في العمل ، وتساعده في تسجيل بياناتهم ، واستعراض الفرص المتاحة المقدمة من شركات القطاع الخاص المشاركة في الملتقى التوظيفي ، كما سيتم تدريب المتقدمين للوظائف على تنمية مهاراتهم الشخصية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية ، كما تم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظة بني سويف ، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التي تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر ، أن مشروع قوى عاملة مصر يساعد فى تحسين ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية وتطوير مهارات القوي العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل ، وذلك من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة للحد من الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل ، وإعداد استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية لكل محافظة تتضمن استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية المحلية ، وتشكيل مجلس استشاري اقتصادي لتحديد احتياجات كل محافظة من المشروعات الاقتصادية ، وفقاً للأولويات ، مع تحسين وتطوير وتعزيز القوى العاملة من خلال دعم المهارات الإنتاجية والتوظيف ، إضافة إلى توفير فرص عمل جادة للشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المناهج الخاصة بمدارس التعليم الفني ودعم المبادرات التي تختص بتنمية العنصر البشري خاصة خريجي المدارس الفنية.