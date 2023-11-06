هشام آمنة: إقامة 7065 معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن تم إقامة عدد 7065 شادرا ومعرضا ومنافذ ثابتة ومتحركة بالمحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتي 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار تعاون المحافظات مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني مستمرون في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً.

جاء ذلك عقب تلقي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين تقريرًا حول الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% للمواطنين، بالإضافة إلي تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لانتظام تنفيذ المبادرة.

ووجه آمنة بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكداً أنه تم تكليف المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصًا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة غير المبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، مضيفًا أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تقوم بتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.