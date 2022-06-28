هشام آمنة أمام النواب : خفض البطالة من 11٪؜ إلى 3٪؜ عقب إنشاء مناطق صناعية بالمحافظة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال اجتماع اللجنة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن المحافظة يتواجد بها منطقتين صناعيتين كبيرتين الاولي في منطقة وتبلغ مساحتها 498 فدان وتم تقسيمها الي 890 قطعة تم تخصيص 474 قطعة وباقي 416 قطعة لم يتم تخصيصهم لاي من الافراد او رجال الاعمال وهو ما يعني ان لدينا فرص لاي فرد يتقدم لتخصيص تلك القطع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني اليوم الثلاثاء، ان المنطقة الصناعية الثانية تتواجد في حوش عيسي وتبلغ مساحة تلك المنطقة 341 فدان باجمالي 459 قطعة تم التخصيص منها 127 قطعة للمستمثرين وباقي 368 قطعة تم طرحهم للتخصيص.

وأضاف المحافظ قائلا المحافظة تعج بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيها ومن غير المنطقي ان يكون هناك قطع ومساحات بالمناطق الصناعية لم يتقدم عليها احد ونقوم بانشاء مناطق صناعية جديدة في دمنهور و المناطق الصناعية تحتاج لاموال كثيرة للترفيق وغير ذلك

وقال المحافظ ان وجود مناطق صناعية في كل من وادي النطيرون وحوش عيسي ادي الي خفض البطالة بالمحافظة من 11 ٪؜ الي 3 ٪؜ خاصة وان فرص العمل اصبحت متوفرة في ظل مشروعات حياة كريمة والتي انفق عليها اكثر من 40 مليار جنية بالمحافظة كما قامت المحافظة بالاستثمارات بلغت 80 مليار جنيه.

وقال المحافظ قائلا إن المحافظة يتمتع بشكبة طرق جيدة جدا ومن السهل التنقل بين مراكزها وقرها وهو ما يجعل خطوط الربط متوفرة وكشف المحافظ عن وجود مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوش عيسي قامت ببنائه القوات المسلحة وتبلغ مساحة الوحدة فيه 48 متر مربع ويضم المجمع 864 وحدة كما تم انشاء محطة كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والمجمع بحوش عيسي بتكلفة 40 مليون جنيه.

وكشف المحافظ خلال رده على طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحوفي بشأن إنشاء منطقة صناعية بدمنهور عن تخصيص مقر دائم لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة لخدمة المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.