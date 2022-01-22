هزة أرضية جديدة

سجلت قوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 50 كم غرب مدينة السويس في تمام الساعة التاسعة و23دقيقة و47 ثانية، مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة بقوة 3.5درجة على مقياس ريختر على بعد 50 كم غرب مدينة السويس في تمام الساعة التاسعة و23دقيقة و47ثانية، مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأشار في بيان أصدره السبت ، إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 6.2 كم، وعلى دائرة عرض ٦٠ر٢٩ درجة شمالا، وخط طول

٩٩ ر٣١ درجة شرقا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أنه لم يرد للمعهد أي بيانات بشأن حدوث خسائر في الآرواح والمنشآت نتيجة لهذه الهزة الأرضية.