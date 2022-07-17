هروب الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات خارجة للأسبوع الثالث على التوالي في الأسبوع المنتهي 13 من يوليو الجاري، وسط حالة من التشاؤم بشأن النمو الاقتصادي وتوقعات الأرباح حيث تضررت الشركات من ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الهوامش.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة “ريفينيتيف ليبر” أن صناديق الأسهم الأمريكية قد سجلت دفقات خارجة بقيمة 1.41 مليار دولار، مقارنة بـ 5.45 مليار دولار من صافي مبيعات الأسبوع السابق.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تسارعت بوتيرة أسرع مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في 12 شهرًا حتى يونيو، وهو ما يعزز توقعات زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية.

ويوم الخميس الماضي، سجل كل من بنك “جي بي مورجان تشيس أند كو” ومصرف مورجان ستانلي انخفاضًا في أرباح الربع الثاني، وصدرت عنهما تحذيرات من تباطؤ اقتصادي وشيك.

وقد سجلت الصناديق الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 2.38 مليار دولار و81 مليون دولار على التوالي، لكن الصناديق ذات رؤوس الأموال الكبيرة استطاعت تحقيق 1.98 مليار دولار من التدفقات الداخلة.

ومن بين صناديق القطاع، فقدت تقديرات المستهلك والتكنولوجيا والصناعة 715 مليون دولار و403 ملايين دولار و307 ملايين دولار على التوالي في صورة تدفقات خارجة، في حين بلغ صافي مشتريات المرافق حوالي 298 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، حققت صناديق أسواق المال الأكثر أمانًا مشتريات صافية بقيمة 10 مليارات دولار في الأسبوع الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين سحبوا 705 ملايين دولار من صناديق السندات الأمريكية بعد أن بلغت المشتريات صافية حوالي 2.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وباع المستثمرون أسهم الصناديق الأمريكية من الدرجة الاستثمارية القصيرة / المتوسطة بقيمة 3.32 مليار دولار، بينما عانت صناديق مشاركة القروض من تدفقات خارجة بقيمة 1.29 مليار دولار في الأسبوع السادس على التوالي في صورة مبيعات صافية.