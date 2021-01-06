هذا المساء يتصدر التريند بعد عرضه بسنوات بمشهد «ده هاني» وبطله يتحدث لـ«المال»

يظهر المشهد عودة أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي، وحينما يسألها عن هذا الشخص فترد عليه "ده هاني"،

تصدر مسلسل هذا المساء تريند مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية برغم عرضه منذ 3 سنوات للجمهور ، وذلك بسبب أحد مشاهده التي جمعت بين الفنانة أروى جودة شخصية ” نائلة” وزوجها “أكرم” وقام بدوره الفنان إياد نصار بطل المسلسل ومعهما الفنان محمد سليمان بشخصية “هاني”.

ويظهر المشهد عودة أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي، وحينما يسألها عن هذا الشخص فترد عليه “ده هاني”، وعقب عرضه تصدر هشتاج «ده هاني» تريند تويتر خلال الساعات الماضية ، وجاءت تعليقات الكثيرين من المشاهدين بين السخرية والهجوم على المسلسل بعد عرضه حاليا على إحدى القنوات الفضائية .

محمد سليمان: مشهد هاني ونائلة حقق تريند برغم عرضه منذ سنوات لكن لا أحب تناوله من منطلق ديني

أعرب الفنان محمد سليمان الذي جسد شخصية هاني في مسلسل هذا المساء وحقق تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ، عن اندهاشه من تصدر هذا المشهد هذه الضجة الكبيرة .

ولفت في حديثه للمال إلى أن المسلسل والمشهد تحديدا حقق تريند على تويتر بصورة كبيرة ، مشيرا إلى أنه لايعلم ما سبب هذه الضجة الذي حدثت حاليا برغم عرض المسلسل منذ سنتين تقريبا ولم تحدث هذه الضجة بهذا المستوى ، منوها إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية عديدة خلال الساعات الماضية بعد تصدر المشهد للتريند بهذه الصورة .

وتابع قائلا إن هناك أشخاص تناولوا الأمر من منطلق ديني وذلك فيه خروج عن السياق الدرامي للمشهد ، لأنه تم اجتزاء جزءا من المشهد فقط ويتم التكهن والحديث عنه بشكل ديني أي إصدار حكم مطلق عليه ، أما لو تم متابعة المشهد ككل سيكون الأمر مختلفا بالنسبة لكثيرين، مؤكدا أنه سعد بكل التعليقات والكوميكس المضحكة التي قام بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المشهد .

وعن سبب تحقيق العمل تريند وضجة كبيرة حاليا برغم عرضه منذ سنوات في الموسم الرمضان قال سليمان : إن الأمر قد يرجع لأنه بسبب زحمة المسلسلات في شهر رمضان لم يحقق الضجة التي حدث حاليا له لأن الجمهور يجلس في البيوت بسبب وباء كورونا ، لذلك يقوم الكثيرين بالتركيز جيدا في تفاصيل مختلفة للأعمال الدرامية التي تعرض على مختلف القنوات الفضائية .

وأكد محمد سليمان أن موسم مسلسلات شهر رمضان أصبح مرهقا لكثير من الفنانين وهو منهم ، لأنه يتم تعبئة المسلسلات لعرضها فقط للجمهور في رمضان ، ولايستطيع الصوم أو ممارسة الطقوس الدينية بصورة جيدة بسبب إرهاق العمل في تصوير أكثر من مسلسل في هذه الفترة ، كما أن الجمهور لا يركز سوى مع 4 أو 5 مسلسلات فقط من الموسم الرمضاني، موضحا أنه لم يشاهد في موسم رمضان 2020 سوى مسلسل خيانة عهد فقط .

سمير الجمل : يحدث أحيانا تربص من المشاهدين في وقت معين بمسلسل معين فتحدث الضجة

بينما علق الناقد الفني سمير الجمل على تصدر المشهد للتريند بين نائلة وهاني بهشتاج ” ده هاني ” عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن تفسير هذا الأمر يعود حسب الآلة الدعائية ورواد السوشيال ميديا حينما يصطادون مشهدا في عمل فني ويعلقون عليه بشدة عبر حساباتهم ، موضحا أن هناك مشاهد في أفلام الراحل اسماعيل ياسين عرضت مئات المرات لكن في وقت معين نجدها تحدث ضجة كبيرة مع الجمهور .

وأشار إلى أنه يحدث أحيانا تربص من المشاهدين بممثل معين أو مسلسل ما وقد يتم إطلاق شائعات على فنانين للفت الأنظار لهم وكان يتم ذلك في فترة الثمانينات ، وحاليا يوجد سوشيال ميديا يتم استخدامها لجذب الجمهور ، لكن يحدث أحيانا الأمر صدفة بمشهد معين في مسلسل مثلما حدث مع هذا المساء وتحقيق مشهد هاني ضجة كبيرة .

وأكد الجمل أن إفيه ده هاني تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية بشكل مضحك ، وبرغم أن مسلسل هذا المساء كان فيه مباراة في التمثيل حقيقة بين الفنانين المشاركين فيه سواء إياد نصار أو حنان مطاوع أو محمد فراج وفيه جدية في التمثيل عن مسلسلات أخرى عرضت معه في نفس الموسم الرمضاني منذ سنوات ، لكن الجمهور تحدث بدرجة أكبر عن مشهد نائلة وهاني بصورة خاصة .