هذا السهم هو الأكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات البورصة

أسماء السيد سجل سهم "مصر الوطنية للصلب – عتاقة" بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻹثنين، صعودًا بنحو 9.9% ليصل إلى 20.68 جنيه، محتلاً بذلك قائمة اﻷسهم اﻷكثر صعودًا، وذلك تزامنًا مع إعلان الشركة نتائج أعمالها اليوم والتى ارتفعت بمعدل الضعف. وأعلنت الشركة اليوم نتائج اﻷعمال الخاصة بالـ9 شهور اﻷولى من

أسماء السيد

سجل سهم “مصر الوطنية للصلب – عتاقة” بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻹثنين، صعودًا بنحو 9.9% ليصل إلى 20.68 جنيه، محتلاً بذلك قائمة اﻷسهم اﻷكثر صعودًا، وذلك تزامنًا مع إعلان الشركة نتائج أعمالها اليوم والتى ارتفعت بمعدل الضعف.

وأعلنت الشركة اليوم نتائج اﻷعمال الخاصة بالـ9 شهور اﻷولى من العام الجاري، بنسبة 109% لتصل إلي 92 مليون جنيه مقارنة بـ 44 مليونا.

يُذكر أن الشركة ارتفعت بأرباحها خلال النصف اﻷول من العام الجاري لتسجل 68 مليون جنيه مقارنة بـ17 مليونًا خلال الفترة المناظرة .

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على السهم بمنتصف التعاملات لمدة 15 دقيقة لتجاوزه حاجز الـ5% صعودًا.

وبلغ إجمالي اﻷسهم المتداولة بجلسة اليوم 192 سهما، سيطر اﻷداء الصاعد على 35، فيما تراجع 126 آخرين ولم يتغير 31 سهمًا